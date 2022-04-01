Зеленский издал указ о создании двух военных администраций в Донбассе

Президент Украины Зеленский поручил создать в Донбассе еще две военные администрации

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании еще двух военных администраций в Донбассе. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Так, военные администрации создаются в Северодонецком районе в Кремине и Рубежном. Заниматься этим поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.

31 марта Владимир Зеленский учредил восемь военных администраций в в Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке, Светлодарске, Славянске, Дружковке и Очеретино.

24 февраля в Донбассе началась специальная операция России. Она последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).