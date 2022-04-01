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В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия

Власти Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет

Фото: Unsplash

Впервые за 140 лет власти Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет. Об этом сообщает Japan Times с ссылкой на японское министерство юстиции.

«Чтобы дать возможность нарушившим закон молодым людям реабилитироваться, важно, чтобы они не только размышляли о своих поступках, но и осознавали свою ответственность и вели себя как члены общества, сосредоточив внимание на своих силах и потенциале», — прокомментировал решение министр юстиции Есихиса Фурукава.

До нынешней реформы Гражданского кодекса возраст вступления в совершеннолетие составлял 20 лет. После вступления в силу этой поправки японская молодежь с 18 лет будет обладать правом заключать юридические договоры и сделки без согласия родителей. Они включают в себя договоры на покупку мобильного телефона, получение автокредита и кредитных карт, подписание договора аренды квартиры.

В прошлом году правительство Японии опубликовало данные, согласно которым доля пожилого населения Японии к сентябрю 2021 года достигла 29,1 процента всех жителей страны, что является рекордным размером за всю историю. Японские СМИ охарактеризовали эту информацию как «еще одно свидетельство быстрого старения общества». В качестве пожилых в Японии рассматривают граждан от 65 лет. Их число на сентябрь составило 36,4 миллиона человек, что на 220 тысяч больше, чем в 2020 году.

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Дмитрий Сотак
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