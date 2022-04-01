В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия

Власти Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет

Впервые за 140 лет власти Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет. Об этом сообщает Japan Times с ссылкой на японское министерство юстиции.

«Чтобы дать возможность нарушившим закон молодым людям реабилитироваться, важно, чтобы они не только размышляли о своих поступках, но и осознавали свою ответственность и вели себя как члены общества, сосредоточив внимание на своих силах и потенциале», — прокомментировал решение министр юстиции Есихиса Фурукава.

До нынешней реформы Гражданского кодекса возраст вступления в совершеннолетие составлял 20 лет. После вступления в силу этой поправки японская молодежь с 18 лет будет обладать правом заключать юридические договоры и сделки без согласия родителей. Они включают в себя договоры на покупку мобильного телефона, получение автокредита и кредитных карт, подписание договора аренды квартиры.

В прошлом году правительство Японии опубликовало данные, согласно которым доля пожилого населения Японии к сентябрю 2021 года достигла 29,1 процента всех жителей страны, что является рекордным размером за всю историю. Японские СМИ охарактеризовали эту информацию как «еще одно свидетельство быстрого старения общества». В качестве пожилых в Японии рассматривают граждан от 65 лет. Их число на сентябрь составило 36,4 миллиона человек, что на 220 тысяч больше, чем в 2020 году.