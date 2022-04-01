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Минкульт объяснил перенос премьеры фильма «Ампир V» защитой детей

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма «Ампир V» в России законом «О защите детей»

Кадр: фильм «Ампир V»

Министерство культуры России сослалось на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», объясняя перенос премьеры фильма «Ампир V» Виктора Гинзбурга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили представители министерства, указанная в заявке на получение прокатного удостоверения возрастная категория 16+ не соответствует федеральному закону. Минкульт отправил занимавшейся производством картины кинокомпании «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу.

Отмечается, что о переносе фильма «Ампир V» на неопределенный срок ранее сообщил источник в съемочной группе. Картина Гинзбурга должна была выйти 31 марта.

В фильме на основе романа Виктора Пелевина Empire V снялись рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) и актер Павел Табаков.

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Евгений Шульгин
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