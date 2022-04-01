На Украине заочно арестовали российские самолеты «Руслан»

Суд на Украине заочно арестовал самолеты Ан-124 «Руслан», принадлежащие авиакомпании в РФ

Украинский суд постановил заочно арестовать самолеты Ан-124 «Руслан», которые принадлежат российской авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий иск подало украинское авиастроительное предприятие «Антонов». Уточняется, что арестованы 12 транспортных самолетов. Как сообщает украинское издание «Экономическая правда», речь идет о воздушных судах грузовой авиакомпании «Волга-Днепр».

По решению властей трем самолетам запрещен вылет из Германии, одному — из Канады. Причиной ареста, согласно постановлению суда, является обеспечение сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба. Как сообщают в издании, Росавиация на незаконных основаниях предоставила право выдавать сертификаты летной годности на Ан-124.

Ранее, в марте, президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Закон направлен на обеспечение бесперебойного функционирования деятельности отечественной авиаотрасли в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.