В России закрыли фестиваль «Артдокфест»

Режиссер Виталий Манский объявил о закрытии фестиваля «Артдокфест»

Российский фестиваль документального кино «Артдокфест» закрыт. Об этом сообщил его президент, режиссер Виталий Манский, передает «Интерфакс» в пятницу, 1 апреля.

«"Артдокфест" в России закрыт», — приводит агентство слова документалиста. Подробности и причины отмены фестиваля не уточняются.

Отмечается, что официальное заявление дирекции «Артдокфеста» будет опубликовано позже в пятницу.

В апреле 2021 года «Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни «Тихий голос» из-за поступивших угроз.

«Артдокфест» — фестиваль авторского документального кино, на котором представлялись документальные работы всех жанров и направлений, снятые на русском языке или языках народов России. Он проходил в Москве с 2007 года.