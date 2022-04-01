В Казахстане пообещали не помогать России обходить санкции

В администрации президента Казахстана заявили, что не помогут России обойти санкции

В Казахстане пообещали не помогать России обходить введенные против нее санкции США и Европейского союза. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов, передает РИА Новости.

По словам Сулейманова, Казахстан хочет продемонстрировать европейским партнерам, что он не станет инструментом России в вопросе обхода санкций. «Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал он.

Замруководителя администрации президента также подчеркнул, что власти республики меньше всего хотели бы, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции ЕС и США.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов. Также власти республики ввели запрет на вывоз за границу слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

В начале марта в Казахстане был создан оперативный штаб по антикризисным мерам, который будет рассматривать и решать проблемы, возникающие в экономике и бизнесе республики из-за санкций в отношении России. В его состав вошли руководители ключевых госорганов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.