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Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты

Токаев запретил вывоз из Казахстана наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пописал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, власти республики ввели запрет на вывоз за границу слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

Как пояснили в пресс-службе Национального банка Казахстана, ограничения введены с целью «предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса». В финрегуляторе заявили, что банки второго уровня в стране обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов, однако пока не могут удовлетворить возросший спрос на наличную иностранную валюту из-за проблем с логистикой.

Алиса Реброва
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