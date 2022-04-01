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США внесли в черный список силовые структуры Белоруссии

США внесли в черный список силовые структуры Белоруссии, в том числе КГБ, МВД и «Альфу»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство торговли США внесло в черный список силовые структуры Белоруссии. В него вошли КГБ республики, Внутренние войска МВД, а также спецподразделение «Альфа». Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре США. Об этом сообщает ТАСС.

Всего экспортные санкции введены против 24 юридических лиц из Белоруссии. В списке также числятся Государственный военно-промышленный комитет республики, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.

О введении Соединенными Штатами очередного пакета санкций в отношении России и Белоруссии стало известно вечером 1 апреля. Новые экспортные ограничения распространяются на 120 организаций. Они не смогут получать технологии из США без лицензии. Кроме того, в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано.

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Марина Совина
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