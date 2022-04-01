В казанском метро пройдет первоапрельская выставка карикатур

В казанском метро на станции «Суконная Слобода» открылась выставка карикатур от журнала Чаян. Об этом сообщает «Татар-Информ».

На выставке собраны работы знаковых художников журнала «Чаян» последних 20 лет. Экспозиция продлится как минимум неделю. Подобное мероприятие проходит в Казанском метрополитене впервые, уточнила директор службы движения и доходов учреждения Элина Никифорова. Она отметила, что представители журнала сами вышли на метрополитен.

Главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халиуллов признался, что испытывал сомнение по поводу формата выставки, но выразил надежду, что первый опыт пройдет благополучно.

«Сегодня 1 апреля. Некоторые называют эту дату "Днем дурака". Но для нас это день хорошего настроения, юмора и сатиры. Если подобный опыт выставки будет удачным, мы продолжим это дело. Станций метро много, как и людей, которым необходимо поднять настроение», — сказал Халиуллов.

Ранее сообщалось, что старые терминалы аэропорта Симферополь превратят в крупнейшие в Крыму экспозиционно-выставочные комплексы. Планируется провести около десяти специализированных выставок, посвященных строительству, туризму, декору, дизайну, архитектуре и другим направлениям, — площадками для них станут два старых терминала аэропорта. Выставки в терминалах проведут компании «Таврида Экспо» и «ЭкспоКрым». На площадках будут также проходить деловые мероприятия: конференции, семинары, мастер-классы и тренинги. Так, первая в этом году выставка «АгроэкспоКрым 2022» пройдет 1-2 апреля в терминале В.