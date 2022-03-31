Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Крыму старые терминалы аэропорта превратят в выставочные комплексы

Два старых терминала аэропорта Симферополь станут экспозиционно-выставочными комплексами

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Старые терминалы аэропорта Симферополь превратят в крупнейшие в Крыму экспозиционно-выставочные комплексы. Об этом сообщается в пресс-релизе авиагавани, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, в рамках развития проекта «Аэропорт-сити» планируется провести около десяти специализированных выставок, посвященных строительству, туризму, декору, дизайну, архитектуре и другим направлениям — площадками для них станут два старых терминала аэропорта.

Материалы по теме:
«Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
«Пока буду жив, буду ездить»Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
26 декабря
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня

Отмечается, что два старых пассажирских терминала аэропорта Симферополь в поселке Аэрофлотское прекратили работу по обслуживанию пассажиров 16 апреля 2018 года, когда все рейсы были перенаправлены в новый аэровокзальный комплекс. Совокупная площадь помещений превышает 20 тысяч квадратных метров, что делает их самыми крупными экспозиционно-выставочными павильонами в Крыму.

Выставки в терминалах проведут компании «Таврида Экспо» и «ЭкспоКрым». На площадках будут также проходить деловые мероприятия: конференции, семинары, мастер-классы и тренинги. Так, первая в этом году выставка «АгроэкспоКрым 2022» пройдет 1-2 апреля в терминале В.

Ранее в марте россияне назвали самые счастливые регионы страны. По мнению большинства, счастье нужно искать в Крыму — так ответили 26,5 процентов участников опроса. На втором месте рейтинга с небольшим отрывом оказался Краснодарский край, третью строчку заняла Калининградская область.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Шольц настоял на оплате за российский газ в евро фразой «хотим, можем и будем»
США расширили санкции против России
Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей
Оценено влияние укрепления рубля на цены в России
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась во Владивостоке
В Италии предупредили о рисках для России в случае вступления Украины в ЕС
Международные резервы России сократились на миллиарды долларов
В НАТО высказались о вступлении Финляндии в альянс
Россия обязала Европу открыть рублевые счета в Газпромбанке
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.