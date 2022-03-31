В Крыму старые терминалы аэропорта превратят в выставочные комплексы

Два старых терминала аэропорта Симферополь станут экспозиционно-выставочными комплексами

Старые терминалы аэропорта Симферополь превратят в крупнейшие в Крыму экспозиционно-выставочные комплексы. Об этом сообщается в пресс-релизе авиагавани, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, в рамках развития проекта «Аэропорт-сити» планируется провести около десяти специализированных выставок, посвященных строительству, туризму, декору, дизайну, архитектуре и другим направлениям — площадками для них станут два старых терминала аэропорта.

Отмечается, что два старых пассажирских терминала аэропорта Симферополь в поселке Аэрофлотское прекратили работу по обслуживанию пассажиров 16 апреля 2018 года, когда все рейсы были перенаправлены в новый аэровокзальный комплекс. Совокупная площадь помещений превышает 20 тысяч квадратных метров, что делает их самыми крупными экспозиционно-выставочными павильонами в Крыму.

Выставки в терминалах проведут компании «Таврида Экспо» и «ЭкспоКрым». На площадках будут также проходить деловые мероприятия: конференции, семинары, мастер-классы и тренинги. Так, первая в этом году выставка «АгроэкспоКрым 2022» пройдет 1-2 апреля в терминале В.

Ранее в марте россияне назвали самые счастливые регионы страны. По мнению большинства, счастье нужно искать в Крыму — так ответили 26,5 процентов участников опроса. На втором месте рейтинга с небольшим отрывом оказался Краснодарский край, третью строчку заняла Калининградская область.