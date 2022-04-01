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Китай посоветовал США избавиться от «дурной привычки» угрожать санкциями

В МИД КНР напомнили США, что санкции не решают международные проблемы и создают новые
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Односторонние санкции не только не решают существующие международные проблемы, но также создают новые. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Китай выступает против рестрикций, затрагивающих третьи страны и не опирающихся на нормы международного права. «Мы много раз говорили, что санкции, как и войны, не решают никаких проблем, но создают новые», — сказал он.

Чжао Лицзянь посоветовал США избавиться от «дурной привычки» угрожать санкциями по любому поводу и сделать что-то конкретное для решения кризиса на Украине.

Ранее стало известно, что поставки продукции из Китая в Россию замедлились на фоне снижения курса рубля и антироссийских санкций вне зависимости от дипломатической позиции Пекина. Международные компании из Китая продолжают работу в стране, однако менее крупные предприятия гораздо более чувствительны к потерям из-за валютных колебаний. Глава ассоциации китайских экспортеров, в которую входит около 20 тысяч малых компаний, объяснил, что резко поднимать цены невозможно: клиенты в России будут не готовы платить такие суммы.

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Анжелика Бережная
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