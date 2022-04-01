Китай затормозил поставки в Россию

Reuters сообщило о замедлении поставок продукции из Китая в Россию

Поставки продукции из Китая в Россию замедлились на фоне снижения курса рубля и антироссийских санкций вне зависимости от дипломатической позиции Пекина, сообщает Reuters.

Международные компании из Китая продолжают работу в стране, однако менее крупные предприятия гораздо более чувствительны к потерям из-за валютных колебаний. Некоторые из них рассказали, что значительная часть работы с Россией затормозилась.

«Продукция, которую я должна была направить в Россию, все еще лежит у меня на складах», — рассказала владелица одной из фабрик в Восточном Китае. В прошлом году на Россию приходилось около трети ее выручки общим объемом более шести миллионов долларов. «Наши клиенты все еще ожидают, что курс станет чуть более выгодным. Их расходы при текущем курсе слишком велики», — пояснила она.

Глава ассоциации китайских экспортеров, в которую входит около 20 тысяч малых компаний, объяснил, что резко поднимать цены невозможно: клиенты в России будут не готовы платить такие суммы. «Экспорт в Россию становится нереальным», — пояснил он. Еще одна представительница китайского бизнеса, которая работает как посредник местных фирм при работе с Россией, рассказала, что объемы поставок такой продукции, как постельное белье и кухонная утварь, снизились на треть.

В конце марта стало известно, что китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры о многомиллионных инвестициях в Россию. По данным Reuters, об отказе от вложений Sinopec задумалась, следуя призывам властей к осторожности из-за вводимых после начала российской операции на Украине санкций.