В России выявили 19 164 новых случая коронавируса

В России за сутки зафиксировали 19 164 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 164 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17 862 089. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 31 марта, стране зафиксировали 19 277 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (1038), Санкт-Петербурге (958) и в Московской области (559). Меньше всего — в Магаданской области (8), Чукотском автономном округе (5) и Туве (4).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3754. За этот же период 45 998 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 16 884 785.

За сутки умерли 342 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 369 064 человека.