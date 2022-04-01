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Дом без воды и света выставили на продажу за 495 тысяч долларов

В Нью-Йорке выставили на продажу заброшенный дом за 495 тысяч долларов

Фото: Zillow

В США предложили переехать в заброшенный почти100 лет назад дом. Необычную недвижимость на острове Карлтон в штате Нью-Йорк выставили на продажу за 495 тысяч долларов, сообщает The Sun.

Трехэтажный особняк сравнивают с населенным призраками поместьем из фильма «Ужас Амитивилля». В построенном в 1895 году доме никто не живет с 1927 года. Во время Второй мировой войны подрядчики получили разрешение убрать окна, двери и предметы интерьера, что способствовало разрушению недвижимости. Со временем потолки обвалились, а стены сильно обветшали.

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Особняк располагается на участке в 283 сотки, его окружают три фонтана. Внутри 11 спален и ни одной ванной комнаты. Помимо масштабного ремонта, новому владельцу придется позаботиться о воде и свете — благодаря реке Святого Лаврентия, на острове есть вода и электричество, но они не проведены в дом. Пользователи сети отмечают, что владельцу также придется избавляться от поселившихся в доме демонов.

В 2021 году американский портал по поиску недвижимости Realtor.com выяснил, что граждане США готовы к соседству с призраками ради покупки жилья мечты. Чтобы накопить на желанный дом, многие согласились бы купить сомнительную недвижимость со скидкой. 30 процентов заявили, что не против наблюдать паранормальные события, а 20 процентов не отказались бы от жилья, где было совершено убийство.

Александра Качан
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