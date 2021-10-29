Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями

Американский портал по поиску недвижимости Realtor.com выяснил, что ради покупки желанной недвижимости жители США способны пойти на крайние меры. Чтобы накопить на дом мечты, некоторые американцы готовы готовы купить подозрительную недвижимость со скидкой и терпеть призраков или другие неприятные явления. Исследование опубликовано на сайте компании.

Не против наблюдать паранормальные события оказались 30 процентов респондентов, а 20 процентов могли бы купить дом, где произошло убийство. Жить с приведениями захотели лишь 17 процентов опрошенных, но доля желающих выросла до 46 процентов, когда за такое соседство предложили большую скидку на недвижимость.

Кроме того, значительная доля американцев готова приобретать особняки в подозрительных локациях — 30 процентов не отказались бы жить рядом с кладбищем, а 25 процентов не напугал бы стоящий по соседству «дом с призраками». По словам представительницы Realtor.com Клэр Трапассо, практически половина опрошенных готовы выбрать подозрительную недвижимость, поскольку часто такие объекты продаются практически вдвое дешевле рыночной стоимости. При заключении подобных сделок эксперт посоветовала узнавать у риелторов информацию о предыдущих владельцах или самостоятельно провести мини-расследование, чтобы странные явления не стали неожиданностью.

В сентябре в Нью-Йорке выставили на продажу дом, в котором, по словам собственницы, проживает девять призраков. Пять из привидений — это члены ее семьи, а помимо них в доме обитают духи бывшей квартирантки, которую обнаружили мертвой в подвале, и трех неизвестных мужчин.