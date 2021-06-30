В Шотландии продадут деревню с «привидениями»

Руины шотландской деревни выставили на продажу за 125 тысяч фунтов стерлингов (более 12,5 миллионов рублей). Как пишет CNBC со ссылкой на Goldcrest Land & Forestry Group, деревня получила известность благодаря слухам об обитающих там привидениях.

Старая разрушенная деревня Лауэрс (Village of Lawers) находится на центральном нагорье Шотландии на берегу озера Лох-Тей и занимает более 12 тысяч квадратных метров. Руководящая сделкой компания Goldcrest Land & Forestry Group сообщает, что среди руин есть дом семьи Лауэрс, последним обитателем которого в конце XVII века была местная ясновидящая – Леди Лауэрс (Lady of Lawers). Ей приписывают предсказание строительства железной дороги и пароходов.

«Возможно, никого не удивит, что по сей день там проживает дух женщины. Скорее всего, это и есть сама Леди», — сказано в рекламной брошюре Goldcrest Land.

Согласно Goldcrest, по переписи 1841 года в деревне проживало 17 человек, в 1891 году осталось всего семеро, а к 1926 году местность Лауэрс уже была заброшена.

Однако покупателей деревни ожидает ряд бонусов. К примеру, в цену включены права на ловлю рыбы в Лох-Тей и разрешение на спуск лодки. Помимо прочего, любители походов оценят расположенные неподалеку семь «Мунро» — так в Шотландии называют горы высотой более трех тысяч футов (914 метров).