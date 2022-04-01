Глава КНР заявил о долгосрочных последствиях кризиса на Украине для экономики

Глава КНР предсказал многолетнее восстановление мировой экономики после кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на восстановление мировой экономики от последствий украинского кризиса могут уйти долгие годы. Его слова приводит ТАСС.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия», — с таким предсказанием выступил глава КНР.

По итогам видеосаммита ЕС — Китай глава Евросовета Шарль Мишель также отметил: Брюссель и Пекин разделяют точку зрения, что спецоперация России на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике». «Это не в интересах ни Китая, ни ЕС», — добавил Мишель.

Китайский лидер также выразил надежду, что ЕС будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении страны.