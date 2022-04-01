Глава Евросовета рассказал о согласии ЕС и КНР по вопросу операции на Украине

ЕС и КНР пришли к согласию, что операция на Украине несет угрозу мировой экономике

Европейский союз и КНР пришли к согласию, что боевые действия на Украине подрывают мировую экономику. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеосаммита ЕС — Китай, передает ТАСС.

По его словам, Брюссель и Пекин разделяют точку зрения, что спецоперация России на Украине «угрожает глобальной безопасности и мировой экономике». «Это не в интересах ни Китая, ни ЕС», — добавил Мишель.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите, что Китай и Европа должны предоставить стабилизирующие факторы в шаткой мировой обстановке. Китайский лидер также выразил надежду, что ЕС будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении страны.