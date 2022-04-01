Си Цзиньпин заявил о необходимости предоставить миру факторы для стабилизации

Си Цзиньпин заявил, что Европа и КНР должны предоставить миру стабилизирующие факторы

Китай и Европейский союз (ЕС) должны предоставить миру факторы для стабилизации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Китай и Европа должны предоставить стабилизирующие факторы в шаткой мировой обстановке», — сказал он в ходе выступления на проходящем в режиме видеоконференции саммите Евросоюз — Китай.

Китайский лидер также выразил надежду, что ЕС будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении страны. Он подчеркнул, что последовательно придерживается стабильного курса по отношению к объединению.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза планируют на осеннем саммите предупредить Си Цзиньпина, что Китай нанесет глобальный ущерб своему статусу, если предоставит России помощь в экономической или военной сфере. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Китай несет «особую ответственность» за соблюдение Россией международного права и защиту суверенитета Украины.