В ЕС решили предупредить Пекин об ущербе глобальному статусу КНР из-за России

Лидеры ЕС планируют предупредить КНР об ущербе ее глобальному статусу из-за помощи России

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) планируют на осеннем саммите предупредить главу КНР Си Цзиньпина, что Китай нанесет глобальный ущерб своему статусу, если предоставит России помощь в экономической или военной сфере. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Пекин несет «особую ответственность» за соблюдение Россией международного права и защиту суверенитета Украины. «Ни один европейский гражданин не поймет никакую поддержку способности России вести войну. Это нанесет серьезный ущерб репутации Китая здесь, в Европе», — отметила она.

Обе стороны договорились провести саммит осенью после длительного замораживания отношений из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне. Теперь, на фоне военной операции России на Украине, решения, связанные с Россией, должны определить отношения между Пекином и Брюсселем на долгие годы вперед.

«Важно понимать, что это решающий момент не только для нашего континента, но и для наших отношений с остальным миром», — сказала фон дер Ляйен.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что на предстоящем саммите также будет поднят вопрос о соглашении между ЕС и Китаем об инвестициях, который был заблокирован из-за китайских санкций против европейских законодателей. В Брюсселе считают, что Китай может быть менее склонен к сотрудничеству с Россией из-за собственных экономических интересов и растущей изоляции Москвы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте». Отмечается, что лидеры трех государств также обсудили иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с Евросоюзом.