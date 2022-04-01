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В Турции высказались о дате встречи Путина и Зеленского

Представитель президента Турции Калын: рано говорить о дате встречи Путина и Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT Haber высказался о дате встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, говорить о конкретных датах пока рано. Он добавил, что есть много вопросов, нуждающихся в обсуждении. «Но конечно же, мы хотим, чтобы это было как можно раньше, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня», — сказал Калын.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал место встречи Путина и Зеленского. По его словам, это может быть Стамбул. «У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал политик.

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Марина Совина
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