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Эрдоган назвал возможное место встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Эрдоган сообщил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал место встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, это может быть Стамбул, сообщает ТАСС.

«У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также считает, что по итогам этой встречи могут быть предприняты шаги в отношении Крыма и Донбасса.

Ранее 31 марта Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Главы государств обсудили встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле. Кроме того, турецкий лидер повторил свое предложение организовать и провести в Турции встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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