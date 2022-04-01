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На Камчатке нашли скелет доисторического морского хищника

На Камчатке на берегу Охотского моря нашли позвонки мегалодона

Фото: Информационное агентство «Камчатское время»

Научные сотрудники, ведущие геологическую разведку недалеко от устья реки Шаманка в Камчатском крае, нашли позвонки мегалодона. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Отмечается, что палеонтологи обнаружили скелетные останки доисторического морского хищника на берегу Охотского моря. Так, найденный полный позвоночный столб имеет диаметр около 33 сантиметров. Кроме того, от животного сохранились около 150 зубов в отличном состоянии.

Мегалодон — крупнейшая хищная акула в истории Земли. Размер доисторической рыбы оценивается до 20 метров, вес — от 41 до 47 тонн. Ранее остатки древнего хищника находили в Северной и Южной Америках, Европе, Африке, а также Пуэрто-Рико, Кубе, Ямайке, на Канарских островах, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Мальте, Гренадинах и Индии.

Ранее в марте в Кировской области школьники обнаружили останки древнейшего ящера, возраст которых составляет около 270 миллионов лет. Отмечалось, что найденный окаменелый череп предположительно принадлежал молодому биармозуху — примитивному ящеру, который населял планету в среднепермскую эпоху, за 40 миллионов лет до появления динозавров.

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Дарья Рыбак
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