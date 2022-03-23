Российские школьники нашли останки древнейшего ящера

В Кировской области старшеклассники обнаружили останки молодого биармозуха

В Кировской области ученики школы Кирово-Чепецка Дмитрий Созонов и Владислав Чураков обнаружили останки древнейшего ящера, возраст которых составляет около 270 миллионов лет. Об этом пишет «Российская газета».

Как пояснил изданию научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов, найденный окаменелый череп предположительно принадлежал молодому биармозуху — примитивному ящеру, который населял планету в среднепермскую эпоху, за 40 миллионов лет до появления динозавров.

«При жизни хищник мог достигать около метра в длину и находился на вершине пищевой цепочки», — рассказал специалист.

По словам школьников, они планируют получить необходимый пакет документов на продолжение раскопок в черте города и в дальнейшем работать вместе с экспертами Вятского палеонтологического музея и музейно-архивного центра Кирово-Чепецка.

На территории Кировской области неоднократно обнаруживали останки древних животных. За последние 100 лет здесь были найдены останки парейазавров, растительноядных суминий, дицинодонтов, насекомоядных рипеозавров, хищных терацефалов, эотериодонтов.