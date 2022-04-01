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В ДНР назвали число перешедших на сторону республики военных ВСУ

В Народной милиции ДНР заявили, что на сторону республики перешли 513 бойцов ВСУ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

С начала российской военной операции на Украине добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики (ДНР) 513 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число на брифинге назвал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Басурин также заявил, что с начала суток на сторону сил ДНР перешли четверо бойцов 25-й воздушно-десантной бригады и трое военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) рассказал, что в Мариуполе по-прежнему остаются очаги сопротивления украинских военных. По словам Басурина, бойцы ВСУ сосредоточились в центре, в порту, а также на территории металлургического комбината «Азовсталь».

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Алевтина Запольская
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