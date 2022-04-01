В ДНР назвали три основных очага сопротивления в Мариуполе

Представитель НМ ДНР Басурин заявил о трех очагах сопротивления боевиков в Мариуполе

В Мариуполе остались три основных очага сопротивления украинских военных. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

Он отметил, что в настоящее время Мариуполь полностью блокирован, и назвал в качестве основных очагов сопротивления в городе центр, местный порт и завод «Азовсталь».

29 марта первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы республики взяли под контроль центр Мариуполя. Он уточнил, что в городе продолжается зачистка от украинских нацбатов, и добавил, что бои также идут на горловском и донецком направлениях.