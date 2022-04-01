Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы районы Москвы с самым дорогим готовым жильем

Дороже всего в Москве «квадрат» вторичного жилья стоит в Хамовниках, на Якиманке и Арбате

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам первых трех месяцев 2022 года районами Старой Москвы с самым дорогим жильем на вторичном рынке стали Хамовники, Якиманка и Арбат. Такие данные назвали аналитики компании Est-a-Tet, пишет РБК.

Выше всего средняя стоимость одного квадратного метра готовых квартир оказалась в Хамовниках — там она достигает 1,38 миллиона рублей. Второе место занял район Якиманка с 1,1 миллиона за «квадрат», а третье — Арбат с 1,01 миллиона рублей за «квадрат».

В топ-пять районов с дорогим жильем вошли Пресненский (895,4 тысячи рублей за «квадрат») и Тверской (857,5 тысячи рублей за «квадрат»). Как отметили аналитики, все локации из первой пятерки рейтинга расположены в Центральном административном округе (ЦАО) столицы.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

Всего, по оценке Est-a-Tet, на вторичном рынке жилья в Старой Москве выставлено на продажу 30,7 тысячи объектов. Средняя цена одного квадратного метра в черте города находится на уровне 523,8 тысячи рублей.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали Москву среди городов, где с начала 2022 года готовое жилье подорожало меньше всего — на 4,9 процента. Самым ощутимым рост цен на «вторичку» оказался в Архангельске (плюс 24,1 процента), Калининграде (плюс 20 процентов) и Калуге (плюс 18,7 процента).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путину доложили о ситуации в Белгороде
Путин разрешил платить за иностранные самолеты в рублях
Лавров призвал дать гарантии безопасности России, Украине и Европе
Суд приговорил к сроку задержанного ФСБ члена террористической группировки
Названы самые популярные города для путешествий на поезде у россиян в апреле
Россия увидела больше понимания реальности со стороны Украины
Россиянам напомнили цитату Евтушенко о национальной идее
В Госдуме высказались о замене иномарок чиновников на российские машины
Женщина украла солярий на глазах у хозяйки салона красоты и попала на видео
Премьер Венгрии заявил о неспособности ЕС заменить российский газ американским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.