Названы города России с максимально подорожавшей «вторичкой»

Эксперты назвали Архангельск и Калининград городами с наибольшим ростом цен на «вторичку»

За первые три месяца 2022 года квартиры на вторичном рынке сильнее всего подорожали в Архангельске, Калининграде и Калуге. Города России с максимально подорожавшим готовым жильем назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Эксперты изучили стоимость «вторички» в 70 крупнейших городах России и выяснили, что за первый квартал текущего года средняя цена квадратного метра увеличилась на 10,4 процента, до 91,3 тысячи рублей, а средняя стоимость объекта — на 12,7 процента, до 5,2 миллиона рублей.

Наибольшим рост цен оказался в Архангельске, где «квадрат» жилья подорожал на 24,1 процента, до 81,2 тысячи рублей, а лот — на 24,6 процента, до 4,3 миллиона рублей. Следом по динамике стоимости квадратного метра идут Калининград (плюс 20 процентов), Калуга (плюс 18,7 процента), Магнитогорск (плюс 18,7 процента), Мурманск (плюс 17,7 процента), Самара (плюс 17,4 процента), Тверь (плюс 17,4 процента), Барнаул (плюс 16,1 процента), Казань (плюс 15,8 процента) и Кемерово (плюс 15,5 процента).

Аналитики отметили, что вторичное жилье подорожало во всех крупных городах России. Однако меньше всего цена квадратного метра изменилась во Владивостоке (плюс 3,3 процента), Хабаровске (плюс 4,4 процента), Москве (плюс 4,9 процента), Туле (плюс 5,3 процента), Сочи (плюс 5,5 процента), Иркутске (плюс 5,8 процента), Новосибирске (плюс 6,2 процента), Краснодаре (плюс 6,3 процента), Якутске (плюс 6,9 процента) и Ижевске (плюс 7 процентов).

По данным экспертов, средняя площадь предлагаемого на вторичном рынке жилья увеличилась на один квадратный метр — с 56 до 57 «квадратов». Специалисты связывают это с быстрым уходом с рынка самых компактных и дешевых квартир.

«Многие покупатели, не нуждающиеся в ипотеке, предпочли вторичный рынок, где жилье стоит дешевле, чем новостройки. Все это повысило спрос. В то же время предложение сократилось: продавцы после 24 февраля стали отказываться от сделок, опасаясь обесценивания рублей, которые они бы получили за свои квартиры», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. Он также спрогнозировал, что «вторичка» продолжит расти в цене, но на уровне инфляции или медленнее.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что новостройки с начала 2022 года сильнее всего подорожали в Рязани (плюс 30 процентов, до 96 тысяч рублей), Челябинске (плюс 29 процентов, до 89,3 тысячи рублей) и Казани (плюс 25 процентов, до 161,7 тысячи рублей). У Москвы в рейтинге ЦИАН 32-е место — там первичное жилье выросло в цене на три процента, до 310,8 тысячи рублей. В среднем же в 50 крупных городах «квадрат» в новых домах подорожал на 13 процентов, до 108,8 тысячи рублей.