Массовая драка мигрантов с поножовщиной в московском кафе попала на видео

Камеры видеонаблюдения сняли массовую драку мигрантов с поножовщиной в московском кафе

Массовая драка, предположительно, мигрантов с поножовщиной произошла в кафе на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы. Видео с камер наблюдения публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как на идущего с подносом сотрудника кафе сзади набрасывается мужчина и наносит минимум три удара ножом в спину и несколько в грудь. Очевидцам удалось оттащить нападавшего, но агрессор набросился и на них.

Пострадавшего официанта госпитализировали в реанимацию с ножевым ранением. Нападавший пытался сбежать из кафе, но его удалось задержать.

По информации издания, перед дракой официант пытался разбудить уснувшего за столом посетителя, который напал на него с ножом.

Ранее на видео попала массовая драка рабочих из Киргизии и Таджикистана на заводе в Амурской области из-за разницы в порциях котлет. На кадрах видно, как они кидают друг в друга столовые приборы, столы и стулья. В конфликте участвовали несколько десятков рабочих.