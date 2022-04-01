Врач назвал причину простуды весной

Врач-терапевт Хухрев назвал категорию людей, рискующих простудиться весной.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал причину простуд в весеннее время. Его слова передает радио Sputnik.

Хухрев заявил, то весной погода очень переменчивая: сильные порывы ветра, резкие спады температур. В таких условиях организму сложно сопротивляться вирусам, поэтому особенно уязвимы для инфекции те категории людей, которые стремятся как можно раньше избавиться от теплой одежды.

Весенний сезон простуд обычно длится до середины апреля, отметил врач. Он также заявил, что солнце может быть жарко, но еще достаточно много холода аккумулировано в земле и в тающем снеге. «Буквально сразу после захода солнца сильно холодает — градусов на пять-семь. И тут человека, который расслабился, разделся, может подстерегать простуда», — пояснил он.

Специалист также рассказал про местное переохлаждение. «Когда человек попадает из тепла в холод, его сосуды сужаются, кожа легче охлаждается и тяжелее противостоит падению температуры, соответственно, человек может получить локальное переохлаждение. Это в моменте снизит иммунитет и может позволить всяким болезнетворным микроорганизмам расплодиться до такой степени, что иммунная система будет не в состоянии их сдержать», — объяснил Хухрев. Он рекомендовал носить многослойную одежду, чтобы иметь возможность что-то надеть или снять.

Ранее ЛОР-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева в беседе с радио Sputnik рассказала о причинах и предупредила о последствиях заложенности уха. Помимо побочного эффекта от перепада давления или простуды, это состояние может говорить о развитии тугоухости, которую можно вылечить только на ранних этапах.

