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Франция призвала к введению новых санкций против России

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости ввести новые санкции против России
Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти Франции призвали Европейский союз (ЕС) ввести новый пакет санкций против России. О необходимости новых ограничительных мер заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает CNN.

Дипломат рассказал, что решение о введении новых антироссийским санкций было принято на саммите ЕС в Версале по ситуации на Украине, который прошел 10-11 марта, а также на последней встрече стран объединения. Он добавил, что содержимое санкционного пакета будет определено в ближайшие дни.

Ле Дриан также призвал ЕС усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы не допустить победы России. Он также рекомендовал с осторожность относиться к обещаниям Москвы о сокращении боевых действий. «Мы можем судить только о действиях, и на данный момент нас там нет», — уточнил министр.

Ранее Ле Дриан пообещал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе в ходе телефонного разговора, что Париж продолжит оказывать санкционное давление на Москву. Он также заверил Кулебу, что французская сторона выступает за немедленное прекращение огня на Украине.

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Виктория Кондратьева
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