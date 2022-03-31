Франция продолжит давить на Россию санкциями

Глава МИД Франции заявил, что Париж продолжит оказывать санкционное давление на Москву

Париж продолжит оказывать санкционное давление на Москву. Об этом завил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

«Министры обсудили итоги российско-украинских переговоров о прекращении конфликта», — заявлено в сообщении французского внешнеполитического ведомства. Ле Дриан также заверил Кулебу, что французская сторона выступает за немедленное прекращение огня на Украине.

По словам французского министра, Париж будет продолжать давить на Россию, пока продолжается специальная операция.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату контрактов по российскому газу в рублях. Такое мнение он высказал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Пятой республики, оплата должна вестись в валюте, согласованной в контракте.