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ФСБ задержала пособников террористов в девяти российских регионах

ФСБ задержала 10 пособников террористической организации в девяти российских регионах

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в девяти российских регионах и задержали 10 пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС.

Задержания произошли в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях.

По версии следствия, злоумышленники по указанию эмиссаров создали сеть по сбору денег для боевиков, действующих в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирии.

Средства перечислялись на карты, зарегистрированные на третьих лиц, а затем переводились за границу под прикрытием благотворительности.

При обысках у задержанных изъяли средства коммуникации и платежные инструменты. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за содействие террористам.

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Мария Рубникович
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