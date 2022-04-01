ФСБ задержала пособников террористов в девяти российских регионах
Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в девяти российских регионах и задержали 10 пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС.
Задержания произошли в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях.
По версии следствия, злоумышленники по указанию эмиссаров создали сеть по сбору денег для боевиков, действующих в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирии.
Средства перечислялись на карты, зарегистрированные на третьих лиц, а затем переводились за границу под прикрытием благотворительности.
При обысках у задержанных изъяли средства коммуникации и платежные инструменты. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за содействие террористам.