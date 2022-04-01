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ФСБ показала видео задержания пособников террористов в российских регионах

Задержание спецназом ФСБ пособников террористической организации попало на видео

ФСБ показала на видео задержание пособников террористов в девяти российских регионах. Ролик в пятницу, 1 апреля, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как спецназ проникает на территорию частного домовладения, забегает в квартиры и коммерческие помещения, где захватывает подозреваемых. Демонстрируются задержанные силовиками пособники запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». На видео также попала их доставка на допрос к следователю.

Ранее 1 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ провели спецоперацию в девяти российских регионах и задержали десять пособников запрещенной в России террористической организации. Задержания произошли в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях.

Владимир Седов
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