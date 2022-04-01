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Грузия поддержала санкции против России

Президент Зурабишвили: Грузия присоединилась к санкциям Запада против России из-за Украины
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна поддерживает санкции против России и присоединяется ко всем международным финансовым ограничениям. Ее слова в эфире CNN передает РИА Новости.

«Мы участвуем во всех международных (антироссийских, — прим. «Ленты.ру») финансовых санкциях, и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — пояснила Зурабишвили.

Ранее глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил об отказе республики от введения новых санкций в отношении России. Он подчеркнул, что власти Грузии выступают против повторения войны 2008 года, а члены грузинского правительства, решившие не присоединяться к введенным Западом ограничительным мерам, являются не меньшими патриотами, чем другие. Позже Национальный банк страны принял решение лишить отделение банка ВТБ в Грузии права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций.

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Марина Совина
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