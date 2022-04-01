Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России, сообщает ведомство.

«Обвиняемого заподозрили в работе на иностранную разведку против Федеративной Республики Германия и против государства-члена НАТО. (...) Обвиняемый предоставил российской разведке информацию о резервистах бундесвера, а также о гражданско-военном сотрудничестве и связанной с ним „гражданской обороне“», — говорится в заявлении.

По данным генпрокуратуры, Ральф Г. был офицером резерва бундесвера и занимал должность заместителя руководителя окружного командования связи. Также он входил в несколько комитетов по экономике Германии. Не позднее октября 2014 года он связался с российскими спецслужбами. К марту 2020 года он уже неоднократно направлял документы и информацию, связанные с его деятельностью в качестве офицера запаса и в сфере экономики.

Обвиняемый, в частности, предоставил информацию о последствиях экономических санкций Германии и ЕС против России в 2014 году, и о газопроводе «Северный поток-2». Он также предоставлял персональные данные высокопоставленных военнослужащих бундесвера и бизнесменов. В обмен на свои услуги мужчина получал приглашения на мероприятия российских правительственных учреждений.

22 марта суд в Болгарии арестовал пятерых сотрудников Министерства обороны страны и военной разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Так, в ходе обысков в доме и офисе заместителя начальника управления бюджета и расходов армии Минобороны Болгарии полковника Петра Петрова нашли конфиденциальные документы НАТО.