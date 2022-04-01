Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за предупреждения о «минировании»

Посетителей Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании» музея

Посетителей Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге срочно эвакуировали из-за поступившего предупреждения о «минировании». Об этом пишет РИА Новости.

Сообщение поступило в музей в пятницу, 1 апреля. После этого сотрудники службы безопасности культурного учреждения и сотрудники Росгвардии начали поверку экспозиционных залов и прочих помещений.

Отмечается, что для гостей Эрмитаж откроется после завершения осмотра. Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы или посетить Главный музейный комплекс в иной день. Они могут посетить Главный штаб 1 апреля по этим же билетам.

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