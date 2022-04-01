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Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за предупреждения о «минировании»

Посетителей Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании» музея

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Посетителей Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге срочно эвакуировали из-за поступившего предупреждения о «минировании». Об этом пишет РИА Новости.

Сообщение поступило в музей в пятницу, 1 апреля. После этого сотрудники службы безопасности культурного учреждения и сотрудники Росгвардии начали поверку экспозиционных залов и прочих помещений.

Отмечается, что для гостей Эрмитаж откроется после завершения осмотра. Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы или посетить Главный музейный комплекс в иной день. Они могут посетить Главный штаб 1 апреля по этим же билетам.

В сентябре 2021 года музыканта и бывшего саунд-продюсера Моргенштерна Slava Marlow заподозрили в минировании школы в его родном городе Новосибирске. Артист рассказал, что в учебное учреждение, которое он сам когда-то окончил, пришло письмо от его имени.

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Сергей Равин
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