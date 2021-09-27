Музыканта Slava Marlow заподозрили в минировании школы

Slava Marlow рассказал, что его подозревают в минировании школы в Новосибирске

Музыканта и бывшего саунд-продюсера Моргенштерна Slava Marlow заподозрили в минировании школы в его родном городе Новосибирске. Об этом он сообщил в Instagram-сторис.

Артист рассказал, что в учебное учреждение, которое он сам когда-то закончил, пришло письмо от его имени. Отправитель представился Артемом Готлибом (это настоящее имя исполнителя) и заявил, что «отправит школу в воздух». Позднее полицейские пришли домой к матери музыканта, чтобы расспросить ее о письме.

«Чел, я без понятия, зачем тебе это, но шутка глупая. Я не имею отношения к минированию школ», — написал Slava Marlow.

Ранее сообщалось, что саунд-продюсер из Новосибирска вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов мира. В статье, опубликованной в GQ, исполнителя назвали wunderkind from Siberia («вундеркинд из Сибири»). Журналисты отметили, что хип-хоп-артист смог придать современному рэпу абсолютно новое звучание.

Под псевдонимом Slava Marlow Готлиб успел выпустить две студийные пластинки, два мини-альбома и 16 синглов. Slava Marlow приобрел широкую популярность в 2019 году после начала сотрудничества с уфимским рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен как сольный артист.