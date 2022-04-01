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В Йемене объявлено перемирие между хуситами и правительством

Участники конфликта в Йемене согласились объявить двухмесячное перемирие

Фото: Mohammed Mohammed / XinHua / Globallookpress.com

Участники конфликта в Йемене согласились на предложение ООН объявить двухмесячное перемирие, сообщает агентство Reuters с ссылкой на правительство и представителей хуситов.

Специальный посланник ООН Ханс Грундберг, который взаимодействует с противоборствующими сторонами, отметил, что общенациональное перемирие приурочено к наступлению месяца Рамадан. Оно начнется в 19:00 по местному времени и станет первым скоординированным прекращением боевых действий с 2016 года.

По мнению представителей ООН, прекращение огня будет способствовать решению острейшего гуманитарного кризиса в регионе. Также сообщается, что в рамках перемирия будет организован обмен пленными и заключенными.

Ранее представитель Генсека ООН Дюжаррик заявил о повреждении жилого комплекса сотрудников ООН при авиаударах коалиции в Сане — столице Йемена.

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Дмитрий Сотак
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