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В Прохладном начали создавать отечественные образцы кабельной продукции

В Прохладном на «Кавказкабель-ТМ» начали создавать отечественную кабельную продукцию

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В городе Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика, начали создавать отечественные образцы кабельной продукции. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, мощности завода «Кавказкабель-ТМ» позволяют увеличить объемы продукции. Отмечается, что на данный момент изготовление кабеля прежних и новых модификаций идет практически на всех линиях.

Представители Минпромторга заверили, что в перспективе предприятие сможет заручиться поддержкой промышленников из дружественных России стран. Сейчас ассортимент завода включает в себя около шести тысяч маркоразмеров изделий, при этом продолжаются новые разработки по разным отраслям.

Ранее в ноябре 2021 года стало известно о россиянине, который решил начать восстанавливать традиции и заняться производством настоек из ягод, которые растут только на Сахалине. Ради этого мужчина оставил успешную карьеру в консалтинговой компании в Лондоне и вернулся в родной Южно-Сахалинск.

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Майя Пономаренко
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