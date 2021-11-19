Успешный нефтяник из Сахалина оставил все ради производства ягодных настоек

Россиянин, работавший в сфере нефтяной промышленности и в консалтинговой компании, Виктор Саламатов оставил успешную карьеру ради производства настоек из ягоды, которая растет только на Сахалине. Он решил возвратиться из Лондона обратно на остров и начать жить заново, восстанавливая традиции и отечественный бизнес. Его история стала известна журналу «Сноб».

По словам Саламатова, он родился на Сахалине и провел там все детство. После этого он уехал с острова, когда в 2008-м настало время учиться в университете. Позднее россиянин жил в Москве, Лондоне и США, но все эти годы вспоминал про малую родину. «Мечта сделать что-то интересное и значительное для родного края все время была на подкорке», — заявил он.

В определенный момент Саламатов понял, что весь накопленный за годы опыт может направить на развитие российского региона. Он уговорил жену переехать на остров, и потом они оба решили остаться там и начать производить настойки из клоповки, или красники, — дикой кисловато-терпкой ягоды, которая растет только на сахалинском севере.

Местные жители собирают ее и затем отправляют на завод в город Кашин, расположенный в Тверской области. По специальному рецепту на местном предприятии делают из нее напиток, который дальше поставляют в рестораны Москвы и Дальнего Востока.

Саламатов также постепенно стал восстанавливать территорию около старого рыболовецкого стана на Сахалине. В итоге благодаря волонтерам общественного природного парка «Мыс Тихий» участку вновь возвращается «благородный вид». У местных жителей появился природный парк, рассказал россиянин.

В его планах сейчас — создать новое «место притяжения», выстраивать заново инфраструктуру и при этом сохранять баланс с природой и «желанием человека сделать свою жизнь комфортной». «У меня есть мечта, чтобы сохранился мой Сахалин. Сахалин моего детства», — заключил он.