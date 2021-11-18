Московский блогер перебрался на Урал ради любви

Московский блогер Даниэль Хоменок перебрался из столицы на Урал ради любви. Его жена, с которой он познакомился по интернету, — тоже блогер. Историю любви пары рассказал портал E1.

На данный момент в фуд-блоге Хоменка насчитывается около 240 подписчиков. Однако в 2019 году, когда он познакомился с будущей женой Евгенией Ячменевой, он был менее популярен. Девушка выиграла в конкурсе, который блогер проводил на своей странице, по условиям которого Хоменок обещал выполнить желание подписчика. Евгения захотела попить с ним кофе в Екатеринбурге.

После двух встреч пара решила пожить вместе, однако из-за конфликтов с родителями блогера молодые люди были вынуждены переехать в Рязань. Там пара запустила бизнес по продаже шаурмы, однако он не выгорел. Параллельно выяснилось, что Евгения беременна, и пара снова вернулась в Москву.

Пожив там, девушка поняла, что это не ее город. Она не могла найти работу, не выпадало возможности даже сесть за руль автомобиля, водить который она привыкла. «В Москве, чтобы жить, ты должен быть как все и войти в этот дикий ритм, когда ты встаешь рано, ложишься поздно и весь день бегаешь как заведенный. Если ты не справишься с этим ритмом, ты вылетаешь», — пояснил Хоменок.

В итоге пара окончательно переехала в селом Косулино под Екатеринбургом и возвращаться в столицу не собирается. Там молодые люди купили дом и в настоящее время активно ведут блоги. Евгения даже подписала контракт с крупным продюсерским центром. «На ближайшее время мы точно пустили корни. Екатеринбург от меня не избавится, в Москву совсем не тянет», — подытожил Хоменок.