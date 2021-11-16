Семья из Новосибирска отправилась в кругосветное путешествие на яхте

Семья Клочковых из Новосибирска семь лет назад отправилась в кругосветное плавание. Деньги, накопленные на квартиру, они потратили на яхту, а после решили уйти в море надолго. Тогда младшей дочери пары, Ладе, было три года, а старшей, Насте, 12 лет. Историю семейства рассказала «Комсомольская правда».

Отмечается, что у старшей дочери диагностирована бронхиальная астма. Поэтому семья часто путешествовала по Юго-Восточной Азии. Однако когда семья ушла надолго, не все родственники это восприняли.

Осенью 2018 года Клочковы прервали свое первое кругосветное плавание от Черногории до Французской Полинезии и начали другое. Они находятся в экспедиции по самому сложному маршруту: через все южные мысы Земли и Антарктиду. До Клочковых на это не шла ни одна семья с детьми во всем мире.

Так, путешественники прошли океанский полюс недоступности — Точку Немо, затем мыс Горн — самое опасное место океана. Далее последовала Антарктида, потом Огненная Земля и Магелланов пролив, затем ЮАР и Западная Австралия. Спустя год Клочковы вышли из Перта, обошли Тасманию и Новую Зеландию, побывали на экваторе, а вскоре собираются пересечь собственный трек у острова Таити.

Старшая дочь все время училась на яхте: в начале года она ходила в школу, а затем делала уроки самостоятельно, по учебникам. Когда семья уходила в кругосветное путешествие, Настю выписали из школы (на тот момент она училась в седьмом классе), какое-то время она занималась в онлайн-школе. Однако и от нее потом пришлось отказаться, так как в Тихом океане интернет был слабый и дорогой. В итоге было решено, что девочка сдаст все экзамены по возвращении в России.

По словам матери семейства, Марины Клочковой, в путешествии они почти не заметили изоляции. Семья имеет возможность общаться с родными по видеосвязи, смотреть фильмы, читать, играть в игры. При этом неотъемлемая часть путешествия — физическая нагрузка.

В общей сложности кругосветку планируют завершить за три года, учитывая год стоянки в Австралии.