Проехавший на советском автобусе до Магадана россиянин рассказал о кругосветке

Российский путешественник Саша Холодный, проехавший на советской школьном автобусе от Москвы до Магадана, рассказал о своем первом кругосветном путешествии. Об этом пишет «Туристас».

Путешественник принял участие в выставке «Поехали 2021», в рамках которой представили товары для активного отдыха.

Холодный рассказал, что первую кругосветку совершил в 2017 году, посетив 61 страну. Отмечается, что турист установил девять рекордов России. На выставке он представил двухэтажный английский автобус Double Decker 1964 года выпуска. Следующим летом автотурист планирует отправиться на нем из Москвы во Владивосток.

«Это будет первая часть гипотетической кругосветки, потому что мы ничего не можем сделать, сейчас границы все закрыты. Но до Владивостока летом мы, надеюсь, доедем», — сказал он.