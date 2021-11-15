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Стало известно о переносе даты открытия Израиля для привитых россиян

Власти Израиля отложили дату открытия страны для иностранных туристов на 1 декабря
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Фото: Ammar Awad / Reuters

Власти Израиля приняли решение перенести дату открытия страны для привитых «Спутником V» российских путешественников с 15 ноября на 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Так, стало известно, что открытие границ республики отложено из-за технических сложностей. «В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 15 ноября, Израиль открывает границы для иностранных отдыхающих, привитых российский вакциной против COVID-19 «Спутник V». При этом въехать в страну путешественники смогут при условии, что они не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19. 

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