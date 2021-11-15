Еще одна азиатская страна открыла границы для вакцинированных туристов

Еще одна азиатская страна стала доступной для путешествий — власти Камбоджи открыли границы для вакцинированных отдыхающих. Об этом пишет газета Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена.

Уточняется, что с 15 ноября привитые от COVID-19 иностранные туристы смогут въезжать в королевство без обязательного соблюдения двухнедельной изоляции.

«Камбоджа почти полностью вакцинирована, охвачено около 88 процентов всего населения, составляющего около 16 миллионов человек. В связи с чем карантин больше не требуется — за исключением тех, кто не прошел вакцинацию. Им по-прежнему необходимо пройти 14-дневный карантин, как и раньше», — заявил политик.

Кроме того, премьер-министр отметил, что по прилете в страну все путешественники обязаны сдать ПЦР-тест, после чего они смогут свободно передвигаться по территории государства.

Ранее сообщалось ,что с понедельника, 15 ноября, Израиль открывает границы для иностранных туристов, привитых российский вакциной против коронавируса «Спутник V». Так, въехать в страну путешественники смогут при условии, что они не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19.