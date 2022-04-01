Главе атакованной казанским стрелком Галявиевым гимназии предъявили обвинение

Директору казанской гимназии, где произошла стрельба, предъявлено окончательное обвинение

Амине Валеевой, директору атакованной казанским стрелком Ильназом Галявиевым гимназии № 175, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом в пятницу, 1 апреля, со ссылкой на адвоката обвиняемой сообщает ТАСС.

По словам защитника, глава учебного заведения обвиняется по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Ей вменяется отсутствие охраны и системы безопасности в образовательном учреждении, в результате чего произошло вооруженное нападение. Валеевой грозит до семи лет колонии.

12 октября сообщалось, что группа родителей казанской гимназии №175 вступились за директора. По их словам, число жертв в гимназии оказалось минимальным лишь из-за того, что Валеева во время своего отпуска была в гимназии и успешно приняла необходимые меры.

11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже задержанный заявил, что раскаивается и признает свою вину.