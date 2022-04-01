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Бастрыкин поручил оценить действия женщины-наемника из Нидерландов

Бастрыкин поручил установить местонахождение приехавшей на Украину наемницы из Нидерландов
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Джойс Костер, приехавшей на Украину из Нидерландов для участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Проверка будет проведена в рамках уголовного дела о наемничестве.

По версии следствия, 40-летняя Костер приехала в зону специальной военной операции для личной выгоды и совершала преступления против русскоязычных граждан на территории Украины.

Отмечается, что наемница — мать троиц детей и участник боевых действий в Косово. Глава СКР поручил установить ее местоположение и заочно предъявить обвинение.

Ранее сообщалось, что СК обвинил 22 украинских военных в геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник украинского Генштаба Минобороны Виктор Муженко и другие военные.

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Мария Рубникович
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