Бастрыкин поручил оценить действия женщины-наемника из Нидерландов

Бастрыкин поручил установить местонахождение приехавшей на Украину наемницы из Нидерландов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Джойс Костер, приехавшей на Украину из Нидерландов для участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Проверка будет проведена в рамках уголовного дела о наемничестве.

По версии следствия, 40-летняя Костер приехала в зону специальной военной операции для личной выгоды и совершала преступления против русскоязычных граждан на территории Украины.

Отмечается, что наемница — мать троиц детей и участник боевых действий в Косово. Глава СКР поручил установить ее местоположение и заочно предъявить обвинение.

Ранее сообщалось, что СК обвинил 22 украинских военных в геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник украинского Генштаба Минобороны Виктор Муженко и другие военные.