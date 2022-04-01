СК предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения 22 украинским военным

СК возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины и еще 21 фигуранта

Следственный комитет (СК) России предъявил заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник украинского Генштаба Минобороны Виктор Муженко и другие военные. В ведомстве отметили, что с 2014 года следователи возбудили около 600 уголовных дел по событиям на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, более 42 тысяч человек признано потерпевшими.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать совершенные украинскими военными преступления в Донбассе. Уточняется, что речь идет о расследовании обстрелов населенных пунктов и их жителей, разрушений школ, детских садов и больниц, а также препятствования перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.