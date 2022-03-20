Глава СК поручил расследовать преступления украинских военных в Донбассе

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских военных в Донбассе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать совершенные украинскими военными преступления в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, речь идет о расследовании обстрелов населенных пунктов и их жителей, разрушений школ, детских садов и больниц, а также препятствования перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.

Российские следователи совместно с правоохранительными органами ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик) будут устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений в отношении как мирного населения, так и военнослужащих, собирать доказательства и тщательно их расследовать.

Ранее Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в Луганской народной республике (ЛНР), а также минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области. В Следственном комитете также рассказали, что с начала спецоперации на Украине было возбуждено более 80 уголовных дел.